Москва2 мая Вести.Населению сложно привыкнуть к ударам со стороны Вооруженных сил Украины, отметил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко в беседе с ИС "Вести".

Общество нервничает, но часть людей уже привыкла к непростой ситуации в регионе.

Я, как руководитель, который должен своим примером и хладнокровием показывать, немного спокойнее уже к этому отношусь, потому что каждую атаку я нахожусь на улице, в местах наблюдения, чтобы быстро принимать решения, быстро реагировать на попадание в гражданскую, прежде всего, инфраструктуру. И люди, конечно, нервничают. Часть людей, конечно, уже привыкла, но в целом к войне, наверное, сложно привыкнуть