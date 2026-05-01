Москва1 мая Вести.Жители пострадавшего от украинских атак Туапсе отказываются давать интервью, чтобы не навредить своему городу. Об этом сообщил ИС "Вести" журналист Сергей Карнаухов.

Журналист рассказал, что побывал в двух пунктах временного размещения, созданных в Туапсе.

Всем будет оказана помощь. Ни одна семья брошена не будет. Люди переживают, но я могу еще раз подтвердить, что нет оснований переживать - просто прошло всего буквально два-три дня после того, что случилось с их домами, и сейчас просто проводят все необходимые работы. Люди держатся, люди бодрые. Люди понимают, что нужно немножечко еще потерпеть. Люди готовятся к курортному сезону, то есть все идет своим чередом рассказал Карнаухов

По его словам, он пытался взять интервью у жителей Туапсе, но все они отказались.

Я у нескольких человек спросил: "Почему вы отказались?" Причина вот в чем: люди боятся навредить. Я говорю: "Кому? Себе, кому-то?". "Нет, - говорят. - Мы боимся навредить городу. Мы боимся сказать лишнее, потому что враг это может использовать. И мы не хотим играть на руку врагу". Я, честно говоря, первый раз увидел людей с такой степенью осознанности того, что происходит вокруг них, вокруг города и вокруг той информационной кампании негативной, которая была развернута нашим противником сказал Карнаухов

Ранее Сергей Карнаухов рассказал, что ликвидацию выбросов нефтепродуктов в Туапсе затрудняют особенности грунта.