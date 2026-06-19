Москва19 июн Вести.Каждый следующий удар РФ по территории Украины должен быть более разрушительным. Такое мнение автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой высказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

По его мнению, население Украины должно понимать, что Россия наносит удары возмездия.

Конечно же, все то, что будет происходить, должно, конечно же, идти по пути нарастающей эскалации, я в этом убежден. Я не сторонник того, чтобы сразу ударять, что называется, по максимуму, но каждый наш следующий удар должен быть более точным, более разрушительным и более болезненным. Каждый наш удар должен быть понятен населению Украины как удар возмездия. Вот они должны понимать, что их [глава киевского режима Владимир] Зеленский сделал вот это и вот это, он ударил по Старобельску, он ударил по школьному автобусу, он поджег Киево-Печерскую Лавру, и вот за это прилетело. Чтобы люди, которые живут на Украине, рано или поздно понимали, что их взяли в заложники