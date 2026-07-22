Москва22 июл Вести.Удары возмездия в ответ на атаки территории РФ серьезно ухудшают ситуацию на Украине, а применяемое армией России оружие вызывает панику в рядах украинских боевиков. Об этом заявил ИС "Вести" лидер общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" Франс Клинцевич.

Он обратил внимание на то, что сейчас происходит на территории Украины.

Логистика морских портов полностью прекращена. Крупные компании, которые раньше в силу того, что мы проводим специальную военную операцию, у нас не война, спокойно возили оружие и боеприпасы, маскируясь какими-то народнохозяйственными предметами, продуктами или продовольствием, бытовыми вещами - сегодня многие такие серьезные компании, понимая ответственность и последствия, отказались от этих контрактов. Сегодня ситуация очень серьезно меняется сказал Клинцевич

Россия, по его словам, уже продемонстрировала на поле боя множество средств поражения, и это влияет на настрой противника. Это, например, касается применения авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции.

Применение мощных боеприпасов, авиационных бомб от полутора тонн до пяти тысяч килограммов с универсальным модулем планирования и коррекции, с их высочайшей точностью, с огромным поражением техники и скоплений представителей вооруженных сил, приводит к панике в рядах Вооруженных сил Украины, создает очень сложные психологические взаимоотношения между солдатом и командиром, исходя из сложившихся обстоятельств. Конечно, сегодня говорить, что враг ослаблен, деморализован, нельзя, но они на самом деле сегодня очень обеспокоены подчеркнул Клинцевич

Как сообщило ранее Минобороны РФ, российские военные поразили высокоточным оружием объекты портовой инфраструктуры в Одессе, которые ВСУ использовали для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Также российские военные нанесли удары по сухогрузу и балкеру, которые следовали в Одессу с грузами для украинских войск, и несколько складов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).