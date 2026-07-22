Минобороны: Российские войска поразили склады с БПЛА для ВСУ в Одессе

ВС РФ поразили склады с БПЛА, предназначенными для поставки ВСУ Минобороны: Российские войска поразили склады с БПЛА для ВСУ в Одессе

Москва22 июл Вести.Российские войска поразили три склада с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), предназначенными для поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ), в Одессе и населенном пункте Молодежное. Об этом сообщили в Минобороны России.

В городе Одесса и Молодежное (10 км юго-западнее Одессы) ударными БПЛА поражены три склада с беспилотными летательными аппаратами, предназначенными для поставки ВСУ говорится в сообщении

Также ведомство отчиталось, что российские военные поразили новые суда, которые доставляли в порт Одессы грузы для ВСУ.