Москва22 июлВести.Российские войска поразили три склада с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), предназначенными для поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ), в Одессе и населенном пункте Молодежное. Об этом сообщили в Минобороны России.
В городе Одесса и Молодежное (10 км юго-западнее Одессы) ударными БПЛА поражены три склада с беспилотными летательными аппаратами, предназначенными для поставки ВСУговорится в сообщении
Также ведомство отчиталось, что российские военные поразили новые суда, которые доставляли в порт Одессы грузы для ВСУ.