Меркурис: РФ с помощью "Орешника "разнесет в щепки укрепления ВСУ под Одессой

На Западе рассказали о панике в Одессе после удара "Орешником" по Украине Меркурис: РФ с помощью "Орешника "разнесет в щепки укрепления ВСУ под Одессой

Москва9 июн Вести.Применение Россией ракетного комплекса "Орешник" повергло украинское командование в панику, сейчас Киев пытается возвести оборонительные рубежи под Одессой, но эти строения рухнут при новом российском ударе, считает британский военный аналитик Александр Меркурис.

С таким утверждением он выступил в эфире YouTube-канала.

Украинцам приходится беспокоиться еще и из-за перспективы того, что россияне будут чаще использовать ракеты "Орешник" для ударов по их позициям. … Они увидели, какой эффект "Орешник" оказал на этот укрепленный район и забили тревогу сказал эксперт

По его словам, угрозы применения "Орешника" достаточно, чтобы перечеркнуть любые попытки Вооруженных сил Украины окопаться под Одессой – городом, возможная потеря контроля над которым усилит упаднические настроения в Киеве.

Как отметил Меркурис, опасения недавно были опубликованы кадры масштабных оборонительных сооружений, "которые Украина пытается наспех возвести вокруг Одессы".

Это явный признак того, что украинская сторона ожидает возможного наступления России на Одессу. Но теперь украинцы видят, что у России есть комплексы "Орешник", которые разнесут в щепки эти укрепления подчеркнул британский аналитик

В конце мая военные РФ нанесли комбинированный удар возмездия по объектам на Украине с применением "Орешника" в ответ на теракт ВСУ в Старобельске.

Президент РФ Владимир Путин уточнял, что российская армия ударила "Орешником" туда, где было удобно посмотреть результаты.

Западная пресса писала, что скорость ракеты и траектория ее полета делают данное вооружение практически неуязвимым для имеющихся у Киева систем противовоздушной обороны.