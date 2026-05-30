Москва30 мая Вести.На Украине после ударов "Орешником" пытаются принизить мощность российского вооружения. Это является намеренной стратегией, заявил ИС "Вести" военный обозреватель Денис Селезнев.

С украинской стороны эта политика насмешек, политика специального преуменьшения мощности и возможности этого оружия является преднамеренной. Она для того, чтобы подбодрить в первую очередь своих европейских партнеров. Баллистические ракеты с меньшими возможностями, такие как штатный стандартный "Искандер", являются тихим ужасом для Украины, потому что они прямо признают, что они практически сбить его не могут. А тут про "Орешник" как бы хихоньки-хахоньки