Путин об "Орешнике": ударили туда, где было удобно посмотреть результаты

Москва4 июн Вести.Вооруженные силы РФ ударили "Орешником" туда, где было удобно посмотреть результаты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств в рамках петербургского международного экономического форума.

По словам российского лидера, ВС РФ еще не производили по территории Украины ни одного боевого в полном смысле слова применения "Орешника".

А последнее, если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну - просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты… У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки сказал Путин

По словам главы государства, это необходимо, чтобы в будущем принимать решения о полноформатном применении "Орешника" по назначенным целям.

24 мая в Минобороны России заявили, что ВС РФ нанесли удар возмездия по целям на Украине, в том числе "Орешником".