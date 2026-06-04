Путин не исключил полноформатного применения "Орешника" по целям в будущем

Путин не исключил полноформатного применения "Орешника" в будущем Путин не исключил полноформатного применения "Орешника" по целям в будущем

Москва4 июн Вести.Россия в будущем может принять решение о полноформатном применении "Орешника" по назначенным целям. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с главами мировых информационных агентств.

Как отметил глава государства, Вооруженные силы РФ еще не производили по территории Украины ни одного боевого в полном смысле слова применения "Орешника".

В предыдущий раз, по словам президента, Россия ударила комплексом туда, где было удобно посмотреть результаты.

У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки... Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении "Орешника" по назначаемым целям сказал Путин

24 мая в министерстве обороны России заявили, что ВС РФ нанесли удар возмездия по целям на Украине, в том числе "Орешником".