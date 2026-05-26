Москва26 маяВести.Вокруг Одессы и по всей Украине активизировалось строительство оборонных сооружений. О том, для чего возводятся блиндажи, рассказал ИС "Вести" политолог, председатель КРОО "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо.
По его словам, активизация строительства военных сооружений на Украине может свидетельствовать о том, что киевский режим получил первые транши из Европы – 90 миллиардов евро.
Также, считает эксперт, на Украине осознают, что Россия лидирует на поле боя, поэтому готовят фортификационные сооружения.
Действительно, Киев понимает, что на сегодняшний день инициатива у Российской Федерации на поле боя. Удары становятся все более жесткими, все более точечными, наносящими все больший урон киевскому режиму. И, конечно же, в каком-то смысле, как отрезвление, для Киева стали новые удары "Орешником"сказал Мезюхо
По мнению политолога, строительство оборонительных сооружений на Украине – очередной способ заработка украинского военно-политического руководства.
Министерство обороны Украины — самая коррупционная составляющая в структуре украинского правительства… Конечно же, на строительстве оборонных сооружений заработает уже новый министр обороны. Прежние заработали, некоторых уволили со скандалом, некоторых эвакуировали, а некоторых даже отправили в формальное повышение, как Рустема Умерова (председатель Совета безопасности и обороны Украины – прим. ред.). Нынешний министр обороны тоже хочет кушать. Чтобы заработать, можно построить эти оборонительные сооружения, которые, я думаю, до конца построены так и не будутподытожил Мезюхо