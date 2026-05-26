Эксперт объяснил решение Украины построить оборонительные сооружения под Одессой Эксперт рассказал, зачем Украина начала активно возводить рвы в Одесской области

Москва26 мая Вести.Вокруг Одессы и по всей Украине активизировалось строительство оборонных сооружений. О том, для чего возводятся блиндажи, рассказал ИС "Вести" политолог, председатель КРОО "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо.

По его словам, активизация строительства военных сооружений на Украине может свидетельствовать о том, что киевский режим получил первые транши из Европы – 90 миллиардов евро.

Также, считает эксперт, на Украине осознают, что Россия лидирует на поле боя, поэтому готовят фортификационные сооружения.

Действительно, Киев понимает, что на сегодняшний день инициатива у Российской Федерации на поле боя. Удары становятся все более жесткими, все более точечными, наносящими все больший урон киевскому режиму. И, конечно же, в каком-то смысле, как отрезвление, для Киева стали новые удары "Орешником" сказал Мезюхо

По мнению политолога, строительство оборонительных сооружений на Украине – очередной способ заработка украинского военно-политического руководства.