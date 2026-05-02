Селезнев: удары по Одессе обоснованы ролью города в снабжении ВСУ и запуске БПЛА

Эксперт объяснил удары по Одессе ее ролью в поставках оружия для ВСУ и БПЛА Селезнев: удары по Одессе обоснованы ролью города в снабжении ВСУ и запуске БПЛА

Москва2 мая Вести.Удары по объектам в Одессе обоснованы, потому что данный город является одним из ключевых пунктов переброски снабжения ВСУ.

Одесса является одним из ключевых узлов для переброски снабжения, оружия, для переброски экономической помощи, которую оказывает Евросоюз, и поэтому, конечно, непрерывно наносятся удары туда и наносят ущерб сказал он

Эксперт подчеркнул, что портовая инфраструктура Одесса используется для сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов.

Вся промышленная, портовая инфраструктура используется для производства, сборки, хранения беспилотников. Именно из Одессы они сейчас очень активно сотнями запускают беспилотники в сторону Крыма сообщил Селезнев

В марте контейнерный терминал с западным военным грузом попал под удар в порту Одессы, сообщал координатор подполья Сергей Лебедев. По его информации, в терминале шла разгрузка военных грузов, в них принимали участие иностранные военные, которые говорили на немецком языке.