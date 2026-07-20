Мирошник: Украина получала военные грузы через порты Одессы Мирошник: через порты Одессы прошли около 8 тыс. кораблей с военным грузом

Москва20 июл Вести.Корабли с военными грузами проходили через одесские порты, потому нанесение ударов по данным целям является закономерным. Об этом ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Мы видим, что удары полетели по одесским портам. В Одесской области порядка семи портов, и за последние три года через них прошло порядка восьми тысяч кораблей. Что приходило на этих кораблях? В украинской отчетности написано, что там продукты питания, гражданские или какие-то мирные грузы. А каким же образом тогда на территорию Украины попадает вооружение, боеприпасы, танки, техника, все прочее? Конечно же, этим же грузом. Поэтому [наносятся] вот эти удары отметил Мирошник

Дипломат подчеркнул, что на данный момент Украина использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений.

Эти корабли не обследуются, не просматриваются, поэтому нанесение удара по ним - абсолютно нормально, это абсолютно подтверждаемые военные цели, оправданный удар по этому работающему в круглосуточном режиме каналу по доставке вооружений в эту сторону добавил он

Накануне Минобороны России опубликовало кадры, на которых показан удар беспилотника "Герань-4 сикер" по судну типа балкер на внешнем рейде порта Одесса.