Москва26 маяВести.Украинский портовый город Одесса готовится к ведению оборонительных действий в условиях возможной блокировки. Как сообщили в региональном управлении Сил территориальной обороны "Юг", в данный момент вокруг населенного пункта завершается создание масштабного укрепрайона.
По информации военных, работы ведутся по всему периметру города. Строители и инженерные подразделения заканчивают обустройство многокилометровых противотанковых рвов, возводят блиндажи и долговременные огневые точки.
Одесские рубежи также оснащаются заграждениями из колючей проволоки и бетонными пирамидами, известными как "зубы дракона". В управлении ТрО назвали данные масштабные работы "работой на опережение".