Вокруг Одессы завершается возведение фортификаций Одесса готовится к круговой обороне

Москва26 мая Вести.Украинский портовый город Одесса готовится к ведению оборонительных действий в условиях возможной блокировки. Как сообщили в региональном управлении Сил территориальной обороны "Юг", в данный момент вокруг населенного пункта завершается создание масштабного укрепрайона.

По информации военных, работы ведутся по всему периметру города. Строители и инженерные подразделения заканчивают обустройство многокилометровых противотанковых рвов, возводят блиндажи и долговременные огневые точки.

Одесские рубежи также оснащаются заграждениями из колючей проволоки и бетонными пирамидами, известными как "зубы дракона". В управлении ТрО назвали данные масштабные работы "работой на опережение".