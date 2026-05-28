Страна НАТО ставит "зубы дракона" на границе с РФ Латвия укрепляет границу с РФ "зубами дракона"

Москва28 мая Вести.В Латвии начали устанавливать фортификационные сооружения "зубы дракона" на границе с Россией, сообщает издание LSM.lv.

По его данным, в этом месяце Национальные вооруженные силы Латвии приступили к размещению первых противомобильных заграждений на отчужденных участках вдоль латвийско-российской границы. Эти земли ранее были изъяты для нужд государственной обороны.

Заграждения устанавливают в три ряда общей шириной около десяти метров, оставляя минимальные промежутки. Вес каждого бетонного элемента составляет примерно полторы тонны.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил РИА Новости, что вовлечение Латвии в украинский конфликт является попыткой Запада найти новую "жертву", поскольку, по его словам, ресурсы Украины уже исчерпываются.