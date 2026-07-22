Москва22 июлВести.Российские военные поразили высокоточным оружием в порту Одессы объекты портовой инфраструктуры, которые ВСУ использовали для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Об этом сообщили в Минобороны России.
Высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами поражены... в порту "Одесса"... объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначениясказано в сообщении
Кроме того, в Одессе и населенном пункте Молодежное ударными беспилотниками были поражены три склада с дронами, предназначенными для поставки ВСУ.
Ранее сообщалось, что российская армия ударила по судам и портам, которые используют ВСУ.