МО РФ сообщило о поражении используемого ВСУ для разгрузки порта

МО РФ: в порту Одессы поражены объекты, используемые для грузов ВСУ МО РФ сообщило о поражении используемого ВСУ для разгрузки порта

Москва22 июл Вести.Российские военные поразили высокоточным оружием в порту Одессы объекты портовой инфраструктуры, которые ВСУ использовали для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Об этом сообщили в Минобороны России.

Высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами поражены... в порту "Одесса"... объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения сказано в сообщении

Кроме того, в Одессе и населенном пункте Молодежное ударными беспилотниками были поражены три склада с дронами, предназначенными для поставки ВСУ.

Ранее сообщалось, что российская армия ударила по судам и портам, которые используют ВСУ.