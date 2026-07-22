Москва22 июлВести.Российские военные поразили высокоточным оружием в порту Одессы объекты портовой инфраструктуры, которые ВСУ использовали для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Об этом сообщили в Минобороны России.

Высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами поражены... в порту "Одесса"... объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения

сказано в сообщении

Кроме того, в Одессе и населенном пункте Молодежное ударными беспилотниками были поражены три склада с дронами, предназначенными для поставки ВСУ.

Ранее сообщалось, что российская армия ударила по судам и портам, которые используют ВСУ.