Москва2 июл Вести.Киевский режим находится в недоумении из-за реакции европейцев на российские удары по территории Украины, поскольку Европа признала их ответными мерами на украинские провокации, тогда как киевский режим традиционно трактует атаки по России как свою "ответную реакцию", а российские – как "акт агрессии". Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Килинкаров подчеркнул, что возмущение украинской стороны вызвано не самими ударами, а тем, что европейские политики изменили риторику.

Украинский режим возмущен. Он вообще-то в недоумении. И как вы думаете, с чем это связано? С ударами, наверное, Российской Федерации? Нет, с реакцией Европы на удары Российской Федерации. Они в недоумении, они не понимают, как же так. Ну неужели этим тупым европейцам до сих пор не доходит? Когда бьет Украина по России – это ответная реакция Украины. А когда бьет Россия по Украине – это очередной акт агрессии России. А тут европейцы выступают и говорят: "Это ответный удар России на те провокации, которые, ну, в общем-то, проводила Украина, атакуя вглубь территории России". Они просто не понимают, как такое могло произойти заявил Килинкаров

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетической инфраструктуры в ряде городов Украины.