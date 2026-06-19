Москва19 июнВести.России необходимо перейти к тактике открытого объявления об ударах возмездия. Об этом автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
Он предложил заранее сообщать врагам о месте и времени удара и таким образом демонстрировать, что защититься невозможно.
Я уверен, что это произведет колоссальное психологическое воздействие. И в первый раз это не должно, наверное, сопровождаться какими-то разрушительными последствиями. Сама демонстрация возможностей уже будет убийственнойсказал он
Сенатор подчеркнул, что такая стратегия направлена на изменение настроения населения противника, чтобы люди перестали поддерживать собственные власти и в итоге сместили их.