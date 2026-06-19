Косачев: российские силы ПВО сбивают почти все дроны, ущерб ничтожен

Косачев оценил ущерб от дронов ВСУ Косачев: российские силы ПВО сбивают почти все дроны, ущерб ничтожен

Москва19 июн Вести.Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают подавляющее большинство атак беспилотников. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Сенатор указал на изменение характера боевых действий. По его словам, это обусловлено тем, что противник не в состоянии одержать победу на линии боевого столкновения и поэтому переносит удары на гражданское население, пытаясь посеять панику.

Не существует стопроцентной эффективной противовоздушной обороны, давление усиливается, но все-таки давайте смотреть на эту ситуацию в режиме - отбили-то мы практически все сказал Косачев

Он призвал не поддаваться панике, поскольку количество прорывов защиты ничтожно мало.