Сенатор Косачев заявил об улучшении позиций ВС РФ на фронте Косачев назвал поддержку Киева странами НАТО абсолютно аморальной

Москва11 июл Вести.Позиции Вооруженных сил (ВС) России в конфликте на Украине становятся лучше. С таким заявлением выступил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в интервью "АиФ".

Сенатор подчеркнул, что улучшение позиций ВС РФ происходит, несмотря на масштабную и аморальную поддержку, оказываемую Украине странами Североатлантического альянса.

Совершенно точно ситуация меняется не в пользу Украины, а в пользу России констатировал Косачев

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские войска нанесли один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам Вооруженных сил Украины.