Депутат Толмачев: конфликт на Украине приближается к завершению Депутат Толмачев заявил о возможном окончании СВО до конца года

Москва16 мая Вести.Депутат Государственной Думы Александр Толмачев заявил в интервью "Ленте.ру", что, по его оценке, конфликт на Украине движется к завершению. Он отметил, что Вооруженные силы РФ продолжают поступательно усиливаться за счет современных образцов техники, не имеющих аналогов в мире, и демонстрируют успешное продвижение на фронте.

Парламентарий подчеркнул, что украинская сторона испытывает серьезные трудности и "выдыхается", а внешняя поддержка постепенно перераспределяется. Он также отметил, что Владимир Зеленский не выполняет рекомендаций своих европейских и американских союзников, из‑за чего роль Киева для Запада снижается. Толмачев добавил, что в России была опробована новая тактика ведения боевых действий, что, по его мнению, приближает страну к победе.

Собеседник издания указал, что переговоры не дают результатов из‑за упрямства и коррупции в украинском руководстве, чему, по его словам, свидетельствуют недавние скандалы и заявления бывшего пресс‑секретаря Зеленского.