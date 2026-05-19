Москва19 маяВести.Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что хаотичные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы связаны с попыткой Киева переключить внимание с визита президента РФ Владимира Путина в Китай. Об этом он заявил в разговоре с Лентой.ru.
Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали Ярославль. После ударов движение транспорта в сторону Москвы было временно перекрыто.
По словам депутата, удары ВСУ стали более хаотичными. Колесник добавил, что Россия в ответ на атаки противника наносит удары по объектам ВПК, логистике и критической инфраструктуре Украины.
Они пытаются переключить внимание с серьезнейшего государственного визита в КНР Владимира Путина, который может повлиять на геополитику всего мира. А за гибель людей Украине придется ответитьсказал он
Ранее военная разведка США назвала удары ВСУ по территории России беспорядочными, отметив, что подобные атаки не влияют на способность Москвы проводить специальную военную операцию.