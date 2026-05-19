Москва19 мая Вести.Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что хаотичные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы связаны с попыткой Киева переключить внимание с визита президента РФ Владимира Путина в Китай. Об этом он заявил в разговоре с Лентой.ru.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали Ярославль. После ударов движение транспорта в сторону Москвы было временно перекрыто.

По словам депутата, удары ВСУ стали более хаотичными. Колесник добавил, что Россия в ответ на атаки противника наносит удары по объектам ВПК, логистике и критической инфраструктуре Украины.

Они пытаются переключить внимание с серьезнейшего государственного визита в КНР Владимира Путина, который может повлиять на геополитику всего мира. А за гибель людей Украине придется ответить сказал он

Ранее военная разведка США назвала удары ВСУ по территории России беспорядочными, отметив, что подобные атаки не влияют на способность Москвы проводить специальную военную операцию.