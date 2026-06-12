Москва12 июн Вести.Украинские власти, регулярно выступая с угрозами нанести удары по Крымскому полуострову, на самом деле пытаются запугать российских туристов и посеять панику среди мирного населения. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

По словам военачальника, свои угрозы Киев сознательно активизировал с началом летнего отпускного сезона, когда поток отдыхающих в Крым традиционно возрастает.

Украина хочет создать негативное психологическое воздействие на людей, которые находятся на полуострове. Мы понимаем, что Киев выдает желаемое за действительное. Их тактика на данный момент — сорвать спокойствие и посеять смуту среди обычных людей: студентов, школьников и рабочих. В это время Крым становится лакомым кусочком для Киева. И их главная задача — попытаться создать условия для того, чтобы посеять недоверие россиян к своему правительству заявил Попов

Генерал-майор подчеркнул, что реальные возможности ВСУ для осуществления массированных атак на полуостров ограничены, поэтому Киев делает ставку именно на информационно-психологическое давление.

Ранее Попов объяснил, когда закончатся атаки ВСУ на Крым.