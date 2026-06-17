Москва17 июн Вести.Для перенесения войны в медийное пространство этим летом Киев будет максимально атаковать мирных граждан. Таким мнением с ИС "Вести" поделился бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Он добавил, что власти Украины будут максимально игнорировать происходящее на линии фронта.

Я вас уверяю, они весь летний период будут максимально использовать любые возможности для того, чтобы наносить именно такого рода удары, не обращая внимания на то, что на самом деле происходит там, на Донбассе, на линии фронта. То, что они там терпят поражение, это их на самом деле не интересует, потому что они все пытаются перенести в медийное пространство… Показать свое преимущество, о котором они нам всем пытаются рассказывать