Москва14 июн Вести.Киев пытается стереть память о Великой Отечественной войне и советском прошлом под видом декоммунизации. Такое мнение выразил ИС "Вести" политолог, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, если бы между Украиной и Россией велись споры на тему того, кто больше приложил усилий для борьбы с фашизмом, за свободу и независимость, это можно было бы только приветствовать. Однако, ситуация иная, Украина стремится забыть советское прошлое.

Они отмахиваются от всего этого сегодня, понимаете? Они пытаются выбросить в урну. В этом проблема. Они себя исчисляют не с периода, условно говоря, нашего имперского прошлого или советского прошлого. Нет, они говорят, Украина в том виде, в котором она существует, начало существования этой Украины как раз ознаменовано созданием, так сказать, независимого государства. Связано это с борьбой украинских националистов за суверенитет и независимость Украины, они себя не считают наследниками советской Украины. Они себя считают наследниками вот той Украины, которая на самом деле не судьбой так сложилась. Она не просуществовала, но, тем не менее, они считают и отчет ведут именно оттуда… Я думаю, все, что они делают сейчас, называя это процессом декоммунизации, это попытка стереть историческую память людей отметил Килинкаров

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ВСУ стали бить по истории, однако ее нельзя победить. Таким образом он прокомментировал удар по зданию Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.", которое является объектом культурного наследия. в результате атаки музей получил серьезные повреждения.