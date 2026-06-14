Килинкаров рассказал о неожиданном эффекте борьбы с русским языком на Украине Килинкаров объяснил, почему население Украины больше говорит на русском языке

Москва14 июн Вести.После десятилетия насильственной украинизации население страны все больше говорит на русском языке. Такое мнение выразил ИС "Вести" политолог, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, украинские власти пытаются разорвать непрерывную цепь событий, которые уже произошли и их невозможно изменить.

У них пока это, конечно, плохо получается, как с декоммунизацией, так и борьбой с русским языком, как-то их, знаете, очень сильно беспокоит, что на самом деле после 10 лет насильственной украинизации как-то на Украине по-русски говорить начали больше и русский язык как-то звучит в Киеве все звонче. Вот в чем проблема. То есть, условно говоря, все то, что они закладывали в основу, в идеологию, в борьбу, и на самом деле на сегодняшний день оказалось, что все это не работает. Да, при всем том, что они продолжают этим заниматься, но результат для них весьма плачевный, скажем прямо. Поэтому их это очень сильно расстраивает, и они никак не понимают, что дальше можно с этим делать и как дальше быть с учетом того, что вся основа той идеологии, которую они закладывали – бандеровская идеология – украинизация – не работает, бандеризация – она вызывает все больший протест в том числе и на Западе, по крайней мере, в отношении той же Польши пояснил Килинкаров

Политик дополнил, что украинизация не работает также из-за внутренней миграции: русскоговорящие жители остаются на Украине, а "укромовные патриоты", напротив, бегут из страны.

Также Килинкаров рассказал, что Киев пытается стереть память о Великой Отечественной войне под видом декоммунизации. По его словам, это связано с борьбой украинских националистов за суверенитет, они категорически отказываются считать себя наследниками советской Украины.