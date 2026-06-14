Москва14 июн Вести.Украина создает иллюзию побед с помощью медиа для сокрытия провалов ВСУ на фронте и для давления на Запад, чтобы с его помощью принудить Россию принять условия Киева по урегулированию конфликта. Такое мнение выразил ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Как он отметил, украинские власти мало говорят о потерях и ситуации на поле боя, манипулируют серой зоной и транслируют для западной аудитории через медиа свои успехи, думая, что таким образом, смогут принудить Россию сесть за стол переговоров.

Они хотят создать в информационном поле иллюзию своего превосходства. Условно говоря, они мало говорят о том, какая ситуация на поле боя, какие населенные пункты они теряют, манипулируют серой зоной, рассказывая о том, что им удалось освободить 600 квадратных километров территории. Все это, конечно, они делают не столько для внутреннего потребителя, вообще их настроение внутри Украины мало интересует, хотя бы потому, что никаких политических процессов пока не намечается. Это все через медийку они продвигают для западной аудитории, чтобы показать, что у них есть определенные успехи, что они переносят войну на территории России. На данном этапе у них есть преимущество – вся их цель и задача, а к этому прикладывают усилия европейцы, заключается в том, чтобы на этой волне успеха, по их мнению, или иллюзии успеха, принудить Россию сесть за стол переговоров и принять те самые пять пунктов, на основе которых они хотели бы урегулировать конфликт отметил Килинкаров

Политик добавил, что 5 пунктов Украины – это предложение России капитулировать.

Те, кто знакомы с этими пяти пунктами, все понимают, что это в ультимативной форме предложение России капитулировать. Они считают, что они вправе и имеют возможность, продвинув все это в медийном поле, создать иллюзию своего превосходства и показать, что на самом деле в этой войне они победили. Есть ли в этом что-то новое? Нет, потому что это любимая забава западных дипломатов. Попытаться свое очевидное поражение на поле боя конвертировать в свою политико-дипломатическую победу пояснил он

Килинкаров также рассказал о неожиданном эффекте борьбы с русским языком на Украине. По его словам, годы насильственной украинизации привели к тому, что на русском языке в стране стали говорить больше.