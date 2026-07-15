Москва15 июл Вести.Европейские политики убеждены в победах Украины на поле боя, потому что приезжают в Киев и видят красивую картинку: комфортные поезда, цветы, которые им дарят на вокзале, ухоженный город и отсутствие ударов по столице. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Килинкаров отметил, что европейские власти мыслят картинками, в то время как Россия, считая, что имеет дело с серьезными политиками, пытается донести свою позицию и объективно передать ситуацию на поле боя.

Приезжает делегация. Эти люди садятся в комфортный поезд, едут в украинскую столицу, открывают окошко, видят прекрасные пейзажи, приезжают в город Киев. Выходят на перрон, там стоят прекрасные люди, очень довольные. В руках у них красивые цветы, вокруг мирная жизнь, все хорошо. Они садятся в комфортный автомобиль, едут в самый центр Киева, садятся в офис президента, и тишина вокруг. Ни одного снаряда не прилетает. И мы в это время говорим: "Вы знаете, Украина в ужасном положении". Они говорят: "А мы не видим. Где? Покажите, где Украина в ужасном положении". И их продолжают убеждать в том, что на самом деле Украина имеет преимущество, это все прокачивается через информационное поле. И вот эти люди, которые приезжают из Европы, они реально убеждены в том, что Украина на поле боя побеждает. Потому что убедить их в этом несложно. Они видят эту картинку, говорят: "Да, мы видели сами, у них все там хорошо, все спокойно. Эта страна готова воевать" заявил Килинкаров

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявлял, что глава киевского режима Владимир Зеленский пытался создать иллюзию удачных боевых действий вооруженных сил Украины (ВСУ) в преддверии саммита НАТО.