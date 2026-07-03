Москва3 июл Вести.Из-за ответных ударов РФ по Украине происходит миграция выходцев с Восточной части страны. Об этом рассказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Он отметил, что из-за СВО выходцы переселяются в центр Украины и на ее запад.

Вы вот часто говорите и вполне обоснованно, что там бить надо по Харькову, там, по Одессе и по Днепропетровску, потому что оттуда летит в сторону российской армии. Это абсолютно справедливо, но давайте мы посмотрим последствия вот всего того, что что происходит в результате этих ударов. Мы фактически получаем отток, да, условно говоря, граждан, выходцев с Восточной Украины, куда они бегут, эти люди. Это люди, которые всю жизнь вели оседлый образ жизни. Они не кочевали никогда, как там западенцы, да, они там то в Европе, то здесь — это люди, которые вели оседлый образ жизни. Вот они там ходили к себе на завод, на фабрику, они привыкли так жить и так они живут. Сейчас так или иначе - война. Фронт двигается, ну, медленно, но уверенно. Она двигается и выталкивает этих людей куда? В центр Украины и на запад Украины сказал Килинкаров

Ранее экс-депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник, сославшись на обращение украинки в интернете, заявил, что в скором времени рождение мальчика на Украине будет восприниматься как горе, потому что родители будут бояться, что их ребенок станет "пушечным мясом" для главы киевского режима Владимира Зеленского.

Также он отметил, что сейчас родители-украинцы стараются вывезти за рубеж детей-старшеклассников, опасаясь снижения возраста призыва и закрытия границ.