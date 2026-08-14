Москва14 авг Вести.Украинские аграрии вместо сбора урожая вынуждены следить за прогнозами экспертов по мировому рынку зерна и ждать дефицита зерна в мире. Об в интервью ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Эксперт отметил, что из-за ударов ВС РФ по портовой инфраструктуре Украины экспорт страны сильно пострадал.

В первую очередь сейчас страдает металлургия – она уже просела на 50%. Аграрии еще могут подождать до октября месяца... Вы даже не представляете, чем занимаются аграрии сейчас. Они вместо того, чтобы зерно собирать, на просторах интернета ждут заключение международных экспертов по мировому рынку зерна сказал Килинкаров

Он подчеркнул, что работники аграрного сектора уже не надеются на украинскую власть.

Знаете, о чем говорят аграрии? Они не надеются на украинскую власть, они говорят: "У нас есть единственный шанс, который даст нам возможность выжить – это в случае, если на мировом рынке сложится дефицит зерна. Тогда есть вероятность того, что мировое сообщество обратит внимание на Украину и проблемы с Одессой". А вот если международные эксперты, которые дадут справку, скажут, что на самом деле зерна на мировом рынке хватает, они открыто говорят: "Нам конец" добавил экс-депутат Рады

Ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что в октябре 2026 года страна может столкнуться с нехваткой хранилищ зерна из-за отсутствия возможности экспортировать его по Черному морю.