Москва25 июн Вести.На Украине стремительно разворачивается процесс деиндустриализации, заявил ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, нынешняя риторика Киева о том, что у них крепкий тыл за счет производств на территории Европы, неоправданна.

Украина сегодня восхищается тем, что у нее крепкий тыл – дескать, производство дронов вынесено в Европу, а из ТЭЦ в Румынии будут поставлять электроэнергию. Вы понимаете, что будет с Украиной, некогда индустриальной страной, после войны? Эти производства не вернутся на Украину, они останутся на территории Европейского Союза. Максимум, что останется украинцам, - это ходить с мотыгой в поле, что-то сеять, собирать убежден Килинкаров

Он подчеркнул, что на Западе готовы к статусу Украины как аграрной страны.

Процесс деиндустриализации в период этой войны идет такими темпами, что уже говорить об индустриальной Украине, о современной стране, попросту не приходится. И все это результат политики, которую Зеленский проводит на Украине, и результат конфликта, который мог бы и не состояться. Кстати задолго до конфликта посол США говорил о проекте некой аграрной сверхдержавы. То есть изначально Украине уже определили, какой она должна быть. А все остальное - это механизм реализации тех решений, которые были еще приняты в довоенный период добавил Килинкаров

Ранее Министерство обороны Российской Федерации обнародовало названия и адреса европейских предприятий, которые, по данным ведомства, производят беспилотные летательные аппараты и их компоненты для нужд Украины.