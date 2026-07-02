Килинкаров: Украина инвестирует свои финансы не в свою страну, а в Румынию Экс-нардеп рассказал, почему Украина вкладывает свои активы в европейские страны

Москва2 июл Вести.Европа финансирует Украину, а Украина инвестирует все активы в страны Европы. О финансовом круговороте рассказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, украинская компания уже вложила большую сумму средств в строительство завода на территории Румынии.

Вы посмотрите, куда Украина инвестирует свои финансы. "Биофарма" - компания крупнейшая на Украине инвестирует $500 млн в строительство завода на территории Румынии. А куда инвестирует Ринат Ахметов [предприниматель и бывший депутат Украины]? Ахметов инвестирует в строительство тепловой станции на территории Румынии. Весь бизнес уходит из Украины. Там ничего не останется, только голое поле. Никто не будет вкладывать деньги в территорию ... с огромными рисками и нет абсолютно никаких условий для ведения бизнеса. Когда украинская власть расширяет базу налогообложения и повышает налоги, какой бизнес там останется? Они просто разворачиваются и уходят в Европу. Получается ситуация, при которой Европа финансирует Украину - с одной стороны, а с другой - Украина инвестирует все это в Европу – круговорот. Так я хочу спросить, а рабочие места где будут создаваться - в Европе. А налоги где будут получать - в Европе рассказал Килинкаров

Ранее он заявил, что европейские страны, выделяя огромные финансовые ресурсы на поддержку Украины, преследуют исключительно собственные интересы.