Москва11 авг Вести.Аграрный сектор Украины столкнулся с проблемами, которые подрывают продовольственный потенциал страны. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.

Эксперт перечислил три ключевых фактора, которые делают ситуацию в украинском агропромышленном комплексе критической.

В целом у агросектора сейчас комплексная проблема, связанная с множеством факторов. Первое – это тотальная мобилизация, которая в первую очередь касается сельского населения и полностью вымывает рабочую силу из агросектора. Вторая проблема – это нехватка топлива, что связано в том числе и с ответными ударами России по энергетической инфраструктуре Украины. И третья ключевая проблема – это невозможность экспорта в связи с блокировкой так называемой Большой Одессы, которая включает Одессу, Черноморск и другие прибрежные города заявил Зайнуллин

Зайнуллин также отметил, что экспортные поставки альтернативными путями – железнодорожным и автомобильным – не смогут компенсировать потерю морских логистических путей.

Ранее сообщалось, что потери сельскохозяйственного сектора Украины из-за простоя портов Большой Одессы в 2026 году могут составить от 1,5 млрд до 3 млрд долларов.

Также на Украине отмечается ежегодное сокращение площадей под посевы на 5-7%.