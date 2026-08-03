Москва3 авг Вести.На Украине могут начаться массовые банкротства фермерских хозяйств, если порты Большой Одессы (Одесса, Южный и Черноморск) останутся заблокированы, так как через них шел основной объем экспорта украинского зерна. Об этом пишет издание "Страна.ua".

На данный момент, согласно данным издания, закупочные цены на зерно из-за проблем с логистикой упали настолько, что фермерам приходится продавать урожай себе в убыток, а многие сельхозпредприятия в этом сезоне не только не заработают, но и накопят новые долги.

Отмечается, что попытки перенаправить поставки через дунайские порты, Констанцу или сухопутные маршруты по ЕС не способны полностью заместить утраченные мощности портов Большой Одессы. Украинское зерно сталкивается с ограничениями даже при транзите через ряд европейских стран, а для румынских портов оно не в приоритете – вскоре там начнут отгружать собственный урожай. В результате стоимость фрахта в портах Измаил, Рени и Усть-Дунайск существенно выросла, при этом их пропускные возможности слишком малы, чтобы восполнить объемы, которые обеспечивала Большая Одесса.

Глава Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль отметил, что затраты на экспорт зерна увеличились в 1,5-2,5 раза. К этому добавляются подорожание дизеля и решение "Укржелдороги" поднять тарифы на грузоперевозки на 30%. В итоге для многих аграриев выручка от продажи зерна нового урожая не окупает даже его себестоимость.

Ранее глава секретариата совета предпринимателей при кабмине Украины, экономист Андрей Забловский заявил, что украинская экономика начнет "сыпаться", если порты Большой Одессы будут оставаться заблокированными на месяц или больше.