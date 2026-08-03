Экономика Украины начнет "сыпаться", если ее порты останутся заблокированы На Украине заявили, что экономика страны начнет "сыпаться" при блокировке портов

Москва3 авг Вести.Украинская экономика "посыпется", если порты Большой Одессы – Одесса, Южный и Черноморск – будут оставаться заблокированными месяц и дольше. Об этом заявил глава секретариата совета предпринимателей при кабмине Украины, экономист Андрей Забловский.

Может ухудшиться и без того "минусовое" торговое сальдо, ускориться инфляция, а также вырасти курс доллара сказал он украинскому изданию "Страна.ua"

В свою очередь экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин обратил внимание на то, что затяжная блокировка черноморских портов только усугубит и без того значительный дефицит торгового баланса. Во втором квартале этого года импорт страны достиг $25,9 млрд при экспорте всего $10,9 млрд.

По словам украинского финансового аналитика Андрея Шевчишина, недостаток валютных поступлений, которые приносил импорт, может вынудить Нацбанк пойти на девальвацию гривны, особенно если начнутся перебои с международной помощью. По его словам, снижение валютной выручки может составить $500 млн – $1,5 млрд в месяц, что неизбежно обернется ростом цен и падением покупательной способности граждан.

Ранее сообщалось, что Украина теряет по $70 млн из-за простоя портов Большой Одессы.