Москва29 июл Вести.Украина каждый день теряет около 70 миллионов долларов из-за простоя трех крупных портов – Одессы, Черноморска и Южного. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на собственные подсчеты.

В общей сложности в течение первого полугодия Украина экспортировала 50,7 миллиона тонн товаров, из которых около 34 миллионов тонн прошли через эти три порта.

Три порта большой Одессы за июнь отгрузили товаров на 2,1 миллиарда долларов из общего украинского экспорта на 3,5 миллиарда долларов. Таким образом, в среднем через них ежедневно проходило продукции примерно на 70 миллионов долларов говорится в публикации

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что российские войска продолжили наносить удары по портам и морским судам, которые используются украинской армией. Так, 29 июля в порту Южный были поражены два сухогруза, доставившие грузы военного назначения.