Москва29 июл Вести.Остановка работы портов на Украине станет ощутимым ударом для экономики страны. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор "Союз Страхование" Олег Ханин.

Конечно же, остановка этих портов достаточно критична для экспорта, для Украины, для их экономики. Ну и, конечно же, для крупных компаний, которые пользуются данными портами. И причем пользуется этими портами достаточно большое количество компаний на Украине. Это и аграрии, и руднодобывающие компании, и компании, которые делают масло … Это ощутимый удар для Украины