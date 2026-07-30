Москва30 июлВести.Блокада портов Одессы может привести к снижению интереса западных стран к Украине и осложнить ее экономическое положение. Такое мнение высказал автор материала, опубликованного в чешском издании Parlamentní listy.
В публикации говорится, что Украина не может в полной мере обеспечивать безопасность своих портов, что сделает морские перевозки более рискованными для судоходных компаний. Автор статьи допускает, что в результате Киев может отказаться от части экспортно-импортных операций через Одессу.
Как страна, не имеющая выхода к морю, Украина будет экономически непривлекательна для своих западных спонсоровговорится в статье
Также указывается, что при таком развитии событий могут осложниться поставки вооружений и боеприпасов на Украину.
Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис высказывал мнение, что потеря порта Одессы грозит Украине крахом экономики.