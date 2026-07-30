PL: Украина без выходов к морю станет непривлекательна для спонсоров с Запада

На Западе допустили снижение интереса к Украине после ударов по портам PL: Украина без выходов к морю станет непривлекательна для спонсоров с Запада

Москва30 июл Вести.Блокада портов Одессы может привести к снижению интереса западных стран к Украине и осложнить ее экономическое положение. Такое мнение высказал автор материала, опубликованного в чешском издании Parlamentní listy.

В публикации говорится, что Украина не может в полной мере обеспечивать безопасность своих портов, что сделает морские перевозки более рискованными для судоходных компаний. Автор статьи допускает, что в результате Киев может отказаться от части экспортно-импортных операций через Одессу.

Как страна, не имеющая выхода к морю, Украина будет экономически непривлекательна для своих западных спонсоров говорится в статье

Также указывается, что при таком развитии событий могут осложниться поставки вооружений и боеприпасов на Украину.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис высказывал мнение, что потеря порта Одессы грозит Украине крахом экономики.