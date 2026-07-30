Британский эксперт предрек крах экономики Украины без порта Одессы Меркурис: потеря одесского порта может привести к краху украинской экономики

Москва30 июл Вести.Потеря порта Одессы грозит Украине крахом экономики. Такое заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

Меркурис убежден, что властям города не удастся быстро восстановить поврежденную инфраструктуру. Это, по его словам, приведет к ухудшению положения Украины.

Давайте честно, эти удары сделали все, чтобы внешняя торговля Украины полностью рухнула, а это была критически важная часть украинской экономики. Никто не полезет сейчас из Одессы в море, опасаясь больших потерь заявил он

Ранее Меркурис выразил мнение, что Одесса лишится портового статуса после российских авиаударов.