Москва25 июл Вести.Россия смогла заблокировать все черноморское побережье Украины. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

Сейчас русские атакуют Одессу. Они наносят удары по кораблям, которые находятся в одесских портах. По сути, они ввели полную блокаду не только Одессы, но и всего черноморского побережья Украины сказал он

Аналитик отметил, что украинские чиновники, по его мнению, находятся в отчаянном положении из-за того, что возможности Украины по экспорту практически исчерпаны.

Меркурис также сослался на проведенный анализ, согласно которому альтернативная доставка товаров через румынский порт Констанца экономически неэффективна. В связи с этим он назвал сложившуюся ситуацию катастрофической для Украины.

По словам Меркуриса, киевский режим не способен эффективно противостоять России ни на суше, ни на море. Он заявил, что российская армия продолжает наступление по всей линии фронта. Аналитик добавил, что Украина, по его оценке, уступает на передовой, тогда как российская армия численно больше, лучше оснащена и продолжает продвигаться вперед. Меркурис подчеркнул, что у Украины нет достаточных ресурсов, чтобы остановить это наступление.