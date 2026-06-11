Москва11 июн Вести.Одесские порты являются важным звеном для обеспечения торговых перевозок на Украине. Это артерия, которая позволяет Украине осуществлять экспортные поставки, сообщил ИС "Вести" доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян.

Порядка от 60 до 80% [поставок] приходится на одесские порты. Это очень значимая артерия, которая позволяет Украине осуществлять экспортные и, кстати, импортные поставки отметил он

Всеукраинский аграрный совет (UAS) ранее сообщил, что ситуация в портах Одесской области достигла критической точки. В случае нарушения логистики в Одессе Украина окажется на грани продовольственного кризиса, заявили в UAS.

Основной экспорт Украины через одесские порты – это продовольствие. По состоянию на середину июня экспорт составил порядка 10 млрд долларов, при этом импорт составит как раз выше, на Украину возят больше. Если говорить о структуре экспорта, то в основном возят зерно и продовольствие. Вывозятся машины и оборудование, но там доля экспорта не очень большая. Экспортируют машины и оборудование, металл и изделия из них, но на сегодняшний день самая большая доля экспорта приходится на продовольствие отметил Хачатурян

Эксперт добавил, что в случае нарушения логистики в Одессе Украина сможет перенаправить торговые поставки автомобильным и железнодорожным транспортом.

Есть альтернатива – это жд-перевозки на границе с Румынией, на границе со Словакией и на границе с Венгрией и, разумеется, Польша со стороны Львова. А также автомобильные коридоры, переходы, тоже Польша, Словакия, Чехия, Венгрия. Могут задействовать авиационные перевозки, но, конечно, объемы авиаперевозок минимальны, поскольку существует значительный риск, для жд-перевозок и для автомобильных перевозок риск чуть меньше, поэтому, скорее всего, будут задействовать их заявил он

Ранее сообщалось, что в Одессе сооружают заграждения, готовясь к ведению оборонительных действий в условиях возможной блокировки.