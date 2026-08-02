Москва2 авг Вести.Блокировка Россией черноморских портов будет иметь для Украины катастрофические последствия. Такую точку зрения высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

Россия заблокировала портовый комплекс Одессы на Черном море и вообще все украинские черноморские порты. Фактически это означает, что Украина теперь стала страной без выхода к морю. Для Украины это катастрофа отметил профессор

Он напомнил, что до начала конфликта через Одессу проходило около 70% всего украинского экспорта.

По мнению Миршаймера, Россия, заблокировав черноморские порты, нанесла украинской экономике невосполнимый ущерб.

Это будет иметь разрушительные экономические последствия. И нельзя сказать, что Украина и без того сейчас находится в хорошем экономическом положении... А это лишь сделает и без того ужасную ситуацию еще хуже сказал Миршаймер

Ранее украинские СМИ сообщили, что Киев каждый день теряет около 70 миллионов долларов из-за простоя трех крупных портов – Одессы, Черноморска и Южного. Отмечается, что в целом в течение первого полугодия Украина экспортировала 50,7 миллиона тонн товаров, из которых около 34 миллионов тонн проходили через эти три порта.