Москва4 авг Вести.Потери сельскохозяйственного сектора Украины из-за простоя портов Большой Одессы в 2026 году могут составить от 1,5 млрд до 3 млрд долларов. Такую оценку в интервью Reuters привел министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, через порты Одессы, Южного и Черноморска ранее осуществлялась большая часть экспорта украинской аграрной продукции. Министр отметил, что текущая ситуация с блокированием портов в отдельных аспектах стала сложнее, чем в начале 2022 года.

Высоцкий также сообщил, что закупочные цены на зерновые и масличные культуры на Украине снизились в среднем на 30%, что оказывает дополнительное давление на аграрный сектор страны.

Ранее сообщалось, что Украина теряет по 70 млн долларов из-за простоя портов Большой Одессы.