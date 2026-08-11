Эксперт сообщил о ежегодном сокращении посевов на Украине на 5–7% Хачатурян: посевы на Украине сокращаются на 5–7% в год из-за нехватки работников

Москва11 авг Вести.На Украине в последние два года наблюдается сокращение посевных площадей на 5-7% ежегодно. Основная причина — нехватка рабочих рук, усугубляемая военными действиями и логистическими проблемами. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.

Эксперт также отметил роль погодных условий в снижении урожая.

Здесь такой комплекс проблем… Экспорт, логистика и война, да, но самое, наверное, значимое – это банальная нехватка рабочих рук. Плюс к этому, да, действительно высеивают меньше. Ведь для того чтобы собрать урожай, его надо посеять и вырастить. А, соответственно, если вам не хватает рабочих рук, то, соответственно, и высеивать вы будете меньше. Что, собственно, и наблюдается на Украине. Объемы засеянных площадей планомерно последние года-два снижаются средним темпом 5-7% в год. Количество засеянных гектаров сокращается. Поэтому, собственно, это и приводит к тому, что уменьшается сам урожай. Но опять здесь надо говорить о том, что в целом достаточно жаркое лето. С учетом того, что европейская засуха Украину миновала – не в такой степени задела, но все-таки, да, погодные условия ударили по урожаю заявил Хачатурян

Ранее Telegram-канал "Военкоры Русской весны" заявил, что удары ВС РФ нарушили работу маршрутов, по которым украинская сельскохозяйственная продукция доставлялась в порты Одессы. Отмечается, что украинские поставщики потеряли доступ к внешним рынкам в период вывоза собранного урожая.