Простой портов Одессы может лишить Украину более 50% аграрного экспорта Украина потеряет 50% сельхозэкспорта из-за простоя портов Одессы

Москва9 авг Вести.В случае продолжения простоя украинских черноморских портов Киев рискует потерять более 50% сельскохозяйственного экспорта. Недополученная выручка может составить $11,5 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Экспортный сельскохозяйственный потенциал Украины составляет 64,4 млн тонн. При этом другие каналы экспорта - сухопутные маршруты через Польшу и терминалы Румынии - смогут обеспечить вывоз лишь 29,6 млн тонн сельхозпродукции.

Существенное сокращение экспорта означает, что валютная выручка Украины сократится к концу года на $11,5 млрд.

Дополнительным отягчающим обстоятельством для сельского хозяйства Украины станет острый дефицит складских мощностей для хранения непроданного урожая. Свободные места в украинских элеваторах и хранилищах полностью заполнятся уже в октябре.

Российские удары нарушили работу маршрутов, по которым украинские сельхозтовары доставляли в порты Одессы.