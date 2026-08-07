Поставки сельхозпродукции с Украины за рубеж могут сократиться вдвое

На Украине допустили двукратное сокращение экспорта сельхозпродукции Поставки сельхозпродукции с Украины за рубеж могут сократиться вдвое

Москва7 авг Вести.Экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины в 2026–2027 годах может снизиться на 50% из-за блокировки морских портов.

Об этом сообщило Министерство аграрной политики Украины.

Длительная блокада портов приводит к серьезному финансовому кризису в аграрном секторе. В 2026/27 маркетинговом году Украина планировала экспортировать около 64,4 миллиона тонн сельхозпродукции. Однако из-за ограничений в работе портов объемы могут сократиться до 29,6 миллиона тонн заявили в министерстве

В целях поддержки отрасли украинское ведомство попросило Еврокомиссию выделить 220 миллионов евро в качестве безвозвратной помощи. Эти средства планируется направить на компенсацию процентов по кредитам для малых и средних агропроизводителей.

23 июля министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщил, что зарубежные суда по решению владельцев перестали заходить в украинские порты.

Газета Financial Times отмечала, что Украина столкнулась с трудностями в экспорте зерна через Черное море. Издание связало это с российскими ударами по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в портах, которые используются для поставок грузов в интересах украинской армии.

Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что Киев временно лишился возможности использовать морские порты для грузоперевозок.