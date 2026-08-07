Москва7 авг Вести.В октябре 2026 года Украина может столкнуться с нехваткой хранилищ зерна из-за отсутствия возможности экспортировать его по Черному морю. Об этом заявил министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий в интервью Der Spiegel.

Если мы по-прежнему не сможем экспортировать через Черное море, то с октября у нас начнут заканчиваться складские мощности сказал он

Часть поставок в Киеве планируют перенаправить по автомобильным и железным дорогам через территорию Румынии. Однако это не сможет стать полной заменой морскому маршруту. В результате украинские аграрии рискуют остаться без денег на следующую посевную кампанию.