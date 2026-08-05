Киев попросил ЕС помочь с транзитом украинского зерна в третьи страны Сибига: Киев просит страны ЕС помочь с транзитом украинского зерна

Москва5 авг Вести.Киев просит своих европейских партнеров помочь с транзитом украинского зерна в третьи страны. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Мы сейчас проводим активные консультации со всеми нашими соседями, с близкими нам странами... чтобы таким образом расширить инфраструктуру, расширить необходимые условия, чтобы помочь Украине транспортировать зерно на рынки третьих стран приводят фрагмент его выступления украинские СМИ

По его словам, переговоры ведутся с Венгрией, Молдавией, Польшей, Румынией и Словакией и нацелены на создание наземных коридоров, позволяющих осуществлять транзит сельхозпродукции так, как это было в 2022 году.

Ранее аграрии в Молдавии выступили с требованием восстановить ограничения на ввоз зерновых культур с Украины.