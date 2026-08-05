Москва5 авгВести.Киев просит своих европейских партнеров помочь с транзитом украинского зерна в третьи страны. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Мы сейчас проводим активные консультации со всеми нашими соседями, с близкими нам странами... чтобы таким образом расширить инфраструктуру, расширить необходимые условия, чтобы помочь Украине транспортировать зерно на рынки третьих странприводят фрагмент его выступления украинские СМИ
По его словам, переговоры ведутся с Венгрией, Молдавией, Польшей, Румынией и Словакией и нацелены на создание наземных коридоров, позволяющих осуществлять транзит сельхозпродукции так, как это было в 2022 году.
Ранее аграрии в Молдавии выступили с требованием восстановить ограничения на ввоз зерновых культур с Украины.