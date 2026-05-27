Три страны ЕС сохраняют эмбарго на импорт украинской сельхозпродукции Три европейские страны блокируют импорт сельскохозяйственной продукции с Украины

Москва27 мая Вести.Импорт украинской сельскохозяйственной продукции, помимо Венгрии, в одностороннем порядке блокируют Польша и Словакия.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

Это три государства: Польша, Венгрия и Словакия сказал он

Осведомленный источник рассказал СМИ, что в этих странах действуют односторонние запреты на импорт определенных видов аграрной продукции с Украины. Он уточнил, что ЕС ведет с ними диалог, чтобы эти государства отказались от блокировки.

Ранее Еврокомиссия обратилась с призывом к новым властям Венгрии отказаться от односторонних мер, ограничивающих импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Официальный представитель ЕК Тома Ренье отметил, что если венгры не снимут ограничения, это может "иметь последствия для всего Европейского союза в целом и особенно для некоторых государств-членов".