В Молдавии потребовали ограничить импорт украинского зерна Фермеры Молдавии просят вернуть ограничения на импорт зерна с Украины

Москва3 авг Вести.Аграрии Молдавии выступили с требованием восстановить ограничения на ввоз зерновых культур с Украины. Соответствующее заявление сделала ассоциация "Фермерская сила", ранее организовывавшая протестные акции сельхозпроизводителей.

Цены на сельскохозяйственное сырье на Украине обвалились на 30-40% из-за блокировки экспорта через порт Одессы. <…> Ассоциация требует срочно восстановить механизм лицензирования импорта зерновой и масличной продукции, обеспечить строгий режим транзита зерновых и масличных культур отмечается в сообщении, размещенном на странице объединения в Facebook (запрещен в РФ)

Как сообщает ассоциация, в ближайшее время ряд молдавских трейдеров планирует завезти значительные объемы пшеницы с Украины. В "Фермерской силе" допускают, что часть этих поставок впоследствии будет реэкспортирована в Румынию под видом молдавской продукции. Организация предупредила, что произойдет дальнейшее обвальное снижение внутренних цен на зерновые и масличные культуры на фоне резкого удорожания производственных ресурсов и отсутствия субсидий. Однако, как отметили в объединении, наиболее тяжелым последствием может стать остановка экспорта молдавской сельхозпродукции в Румынию.

В июне "Фермерская сила" организовала серию протестных акций, требуя расширить государственную поддержку аграрного сектора. В ходе этих выступлений участники блокировали крупные пункты пропуска на границе.

Ранее политолог-международник, эксперт международного клуба "Валдай" Андрей Кортунов заявил в интервью ИС "Вести", что Украина и Молдавия в обозримом будущем не вступят в Евросоюз.