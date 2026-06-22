Фермеры перекрыли дорогу в Польше с требованием переговоров с правительством

Польские фермеры заблокировали автомагистраль и требуют переговоров с властями Фермеры перекрыли дорогу в Польше с требованием переговоров с правительством

Москва22 июн Вести.Польские фермеры перекрыли автомагистраль, требуя переговоров с правительством. Об этом пишет издание Рortalspozywczy.

Уточняется, что фермеры перекрыли тракторами проезжую часть в направлении Щецина и Гожува Великопольского, из-за чего полиция направляет автотранспорт по объездным путям.

На автостраде S3 у развязки Грифино началась акция протеста фермеров, требующих переговоров с правительством отмечается в публикации

Издание подчеркивает, что фермеры требуют решений по повышению рентабельности сельскохозяйственного производства. Акции протеста планируют продолжать до 2 сентября.

В апреле фермер Патрик Легра в интервью информационной службе "Вести" раскритиковал политику европейских властей, заявив, что у них нет других решений, кроме введения налогов.